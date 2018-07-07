Юбилейный мост в Омске готов на 80 процентов

Мост через Омь собираются отремонтировать к началу августа — по словам градоначальницы Оксаны Фадиной , помешать может только погода. Она надеется, что в День города омичи уже смогут прогуляться через Омь по Юбилейному мосту. Сегодня, 7 июля, ход капитального ремонта Юбилейного моста оценили омские власти. Мэр Омска Оксана Фадина провела там выездное совещание. Она планирует приезжать сюда каждую субботу.

Чиновников и журналистов встретила большая стройка — работы кипят, кран переносит металлоконструкции, идет демонтаж консолей, под мостом устроены леса. На стройплощадку уже привезли все нужные материалы — от конструкций центрального пролета до мраморной плитки для лестниц. Осталось доставить только фонари, но их установят позже.

— Работы строителей, честно сказать, завораживают — по сложности это индивидуальная работа. Сейчас ключевой момент — ведется демонтаж бетонированных консолей центральной части моста. Потом пойдут более простые работы: установка фонарей, выполненных по индивидуальному заказу в едином стиле с освещением улицы Ленина, благоустройство, освещение, в том числе нижней части моста. Лестничные сходы будут в мраморной плитке. Внизу и возле моста благоустроим прогулочную зону, — рассказала Оксана Фадина.

Она напомнила, что нормативный срок ввода моста — ноябрь, но работы выполняют быстрее, при этом следят за качеством.

— Профинансировано выполненных работ на 224 млн руб., остается 104 млн руб. Физически уже выполнены работы еще на 40 млн, но они пока продолжаются. Оплата происходит, когда какой-то вид работ полностью завершен и проверен стройнадзором, — рассказал директор департамента строительства Илья Трушников.

Получается, на сегодня выполнено около 80,5% всех работ.

— Мы ко Дню города себе поставили цель — хотим его сдать. Вот такой вызов, стараемся, надеюсь, погода и изменения конструктивов нам не помешают. Люди должны прогуляться по мосту в этот день, затеваем большие гуляния, у нас шикарная праздничная программа, — пояснила Оксана Фадина.

Напомним, стоимость капитального ремонта Юбилейного моста составляет 328 млн руб. Работы начались в октябре 2018 года.