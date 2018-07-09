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Провал на мосту Стачки в Ростове-на-Дону обещают устранить к вечеру 9 июля
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Провал на мосту Стачки в Ростове-на-Дону обещают устранить к вечеру 9 июля 

АиФ Ростов 8 часов назад
Фото: АиФ Ростов
По информации СМИ, яма диаметром около метра образовалась на капитально отремонтированном в 2017 году мосту вечером 6 июля.
Как сообщили в дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону, разрушение дорожного покрытия не связано с проведенным ремонтом.
В связи с аварийными работами на путепроводе движение на подходе к нему организовано по двум полосам в каждом направлении.
«Учитывая технологию производства работ, ремонт будет полностью завершен к вечеру понедельника», — говорится в сообщении.
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