США обвиняет Россию в ограничении свободы СМИ

Соединенные Штаты Америки сделали обвинительное заявление в адрес России . Речь идет о препятствии власти работе СМИ на территории России. а также о подавлении свободы прессы.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт. Она также сделала акцент на том, что США осуждают подобное вмешательство в работу средств массовой информации, пишет Газета.ру

Напомним, что ранее Госдеп заявлял, что Россия нарушает права человека.

Напомним, что Госдума России предлагает признавать журналистов иностранными агентами. Депутаты предложили обязать журналистов маркировать свои материалы, вести аудит и сдавать отчеты о своей деятельности раз в полгода за распространение или производство материалов «опальных» СМИ.

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