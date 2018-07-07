В случае срыва сроков по ремонту теплосетей в Вологде подрядчикам будут выставляться штрафные санкции

До 1 сентября должны быть завершены все ремонтные работы на теплосетях. Об этом заявил сегодня Мэр Вологды Сергей Воропанов , проверяя ход ремонта коммуникаций к новому отопительному сезону. Мэр подчеркнул, за задержку в графике подрядные организации будут привлечены к штрафным санкциям.

«Пока все идет по плану, мы продолжаем наблюдать за ходом производства работ. Департамент городского хозяйства контролирует сроки выполнения ремонта. Задача поставлена и руководителям МУП «Вологдагортеплостеть», и всем подрядчикам — качественно и в срок выполнять работы. За срыв срока ремонта будут выставлены штрафные санкции. Отмечу, что сейчас порядка 30% объектов уже находятся в максимальной степени готовности», — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Один из участков, к которому приковано особое внимание — ул. Петина около домов №№ 4 и 6. Подрядчик должен был поменять трубы еще в июне, в период остановки котельной ВОМЗ на плановый ремонт, однако не уложился в срок из-за задержки в поставке материалов. Сейчас основной объем работу выполнен, заменено порядка 140 погонных метров трубы. Горячая вода в домах на время ремонта отключалась на период не более 8 часов, на данный момент теплоноситель уже подан потребителю. Впереди работы по благоустройству.

Также проверили участок на ул. Самойло между домами №№ 13 и 18. Здесь работы завершили раньше срока, заменив порядка 270 метров теплосетей. Теперь рабочие будут восстанавливать дорожное полотно. Но на потребителях — а это почти 20 домов — оставшиеся работы уже не скажутся. Горячая вода в квартирах появилась на два дня раньше обещанного.

Ремонт теплотрассы на ул. Щетинина, 64 — еще один положительный пример. Здесь происходили прорывы вдоль проезжей части и на территории детского сада. Заявки поступали также на техническое присоединение к сети для дополнительной тепловой нагрузки. Поэтому было принято решение увеличить диаметр труб.

«Сейчас ведутся работы в различных частях города. На некоторых участках теплосети уже запущены в работу, идет подготовка к восстановлению благоустройства. В других районах начинаем выполнять работы: производим вскрытие теплотрассы, получаем разрешение на земляные работы», — пояснил главный инженер предприятия «Вологдагортеплосеть» Владимир Петухов

Напомним, в этом году в Вологде необходимо заменить 6, 7 км теплотрассы, из которых 2, 5 км уже обновлены. Всего к отопительному сезону будут подготовлены 365 км сетей.