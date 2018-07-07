Ещё
В случае срыва сроков по ремонту теплосетей в Вологде подрядчикам будут выставляться штрафные санкции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В случае срыва сроков по ремонту теплосетей в Вологде подрядчикам будут выставляться штрафные санкции 

Официальный сайт Администрации города Вологды 7 июля 2018
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
До 1 сентября должны быть завершены все ремонтные работы на теплосетях. Об этом заявил сегодня Мэр Вологды Сергей Воропанов, проверяя ход ремонта коммуникаций к новому отопительному сезону. Мэр подчеркнул, за задержку в графике подрядные организации будут привлечены к штрафным санкциям.
«Пока все идет по плану, мы продолжаем наблюдать за ходом производства работ. Департамент городского хозяйства контролирует сроки выполнения ремонта. Задача поставлена и руководителям МУП «Вологдагортеплостеть», и всем подрядчикам — качественно и в срок выполнять работы. За срыв срока ремонта будут выставлены штрафные санкции. Отмечу, что сейчас порядка 30% объектов уже находятся в максимальной степени готовности», — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Один из участков, к которому приковано особое внимание — ул. Петина около домов №№ 4 и 6. Подрядчик должен был поменять трубы еще в июне, в период остановки котельной ВОМЗ на плановый ремонт, однако не уложился в срок из-за задержки в поставке материалов. Сейчас основной объем работу выполнен, заменено порядка 140 погонных метров трубы. Горячая вода в домах на время ремонта отключалась на период не более 8 часов, на данный момент теплоноситель уже подан потребителю. Впереди работы по благоустройству.
Также проверили участок на ул. Самойло между домами №№ 13 и 18. Здесь работы завершили раньше срока, заменив порядка 270 метров теплосетей. Теперь рабочие будут восстанавливать дорожное полотно. Но на потребителях — а это почти 20 домов — оставшиеся работы уже не скажутся. Горячая вода в квартирах появилась на два дня раньше обещанного.
Ремонт теплотрассы на ул. Щетинина, 64 — еще один положительный пример. Здесь происходили прорывы вдоль проезжей части и на территории детского сада. Заявки поступали также на техническое присоединение к сети для дополнительной тепловой нагрузки. Поэтому было принято решение увеличить диаметр труб.
«Сейчас ведутся работы в различных частях города. На некоторых участках теплосети уже запущены в работу, идет подготовка к восстановлению благоустройства. В других районах начинаем выполнять работы: производим вскрытие теплотрассы, получаем разрешение на земляные работы», — пояснил главный инженер предприятия «Вологдагортеплосеть» Владимир Петухов.
Напомним, в этом году в Вологде необходимо заменить 6, 7 км теплотрассы, из которых 2, 5 км уже обновлены. Всего к отопительному сезону будут подготовлены 365 км сетей.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
Работы по ямочному ремонту начались в микрорайоне Лукьяново В 8 дворах Вологды полностью завершен ремонт по проекту «Городская среда» Врезку водопровода на ул. Петина проводят по особой технологии
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры46
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»46
Россию обвинили в попытке развалить НАТО38
На Украину надвигается катастрофа314
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру21
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение