Военные полицейские ВВО пресекли попытку условных террористов по захвату склада ГСМ в Забайкалье

«Стражи порядка» блокировали и уничтожили незаконное вооруженное формирование, не допустив его проникновения на военный объект.

На одном из учебно-тренировочных комплексов Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае , состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений военной полиции по отражению нападения условных террористов на один из объектов Минобороны . В ходе динамического розыгрыша была смоделирована ситуация по отражению попытки проникновения и захвата группой условных террористов полевого склада ГСМ.

«Нападавшие» с использованием автомобилей предприняли попытку протаранить ограждение и попасть на территорию с целью уничтожения склада. В ходе практической части ТСУ военные полицейские выполнили задачи по блокированию и уничтожению незаконного вооруженного формирования, не допустив проникновения на военный объект.

В ходе учебного боя были отработаны элементы задержания и конвоирования задержанных условных террористов.

Для создания обстановки максимально приближенной к реальной было использовано значительное количество средств имитации, в роли условных террористов выступили военнослужащие военной полиции.

Подобные учения способствуют совершенствованию уровня профессиональной подготовки военных полицейских при выполнении ими задач по предназначению.