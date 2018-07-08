Военные полицейские ВВО пресекли попытку условных террористов по захвату склада ГСМ в Забайкалье 

«Стражи порядка» блокировали и уничтожили незаконное вооруженное формирование, не допустив его проникновения на военный объект.
На одном из учебно-тренировочных комплексов Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений военной полиции по отражению нападения условных террористов на один из объектов Минобороны. В ходе динамического розыгрыша была смоделирована ситуация по отражению попытки проникновения и захвата группой условных террористов полевого склада ГСМ.
«Нападавшие» с использованием автомобилей предприняли попытку протаранить ограждение и попасть на территорию с целью уничтожения склада. В ходе практической части ТСУ военные полицейские выполнили задачи по блокированию и уничтожению незаконного вооруженного формирования, не допустив проникновения на военный объект.
В ходе учебного боя были отработаны элементы задержания и конвоирования задержанных условных террористов.
Для создания обстановки максимально приближенной к реальной было использовано значительное количество средств имитации, в роли условных террористов выступили военнослужащие военной полиции.
Подобные учения способствуют совершенствованию уровня профессиональной подготовки военных полицейских при выполнении ими задач по предназначению.