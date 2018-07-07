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Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» ТОФ отработали нанесение удара по надводным целям условного противника
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Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» ТОФ отработали нанесение удара по надводным целям условного противника 

ТК «Звезда» 7 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
К отработке задач полевого выхода привлечено более 100 военнослужащих и порядка 20 единиц автомобильной и специальной техники соединения.
В соответствие с планом боевой подготовки личный состав дивизиона береговых ракетных комплексов «Бастион» берегового ракетного соединения Тихоокеанского флота на Камчатке решает задачи полевого выхода.
В ходе учения на местности отрабатывается слаженность расчётов береговых комплексов, снимаются нормативы приведения в готовность пусковых установок, организация маскировка машин. Согласно вводным, мобильные пусковые установки, совершив марш, были развернуты в указанном районе побережья. В соответствие с полученными целеуказаниями, береговые ракетные комплексы «Бастион» выполнили электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям условного противника.
К отработке задач полевого выхода привлечено более 100 военнослужащих и порядка 20 единиц автомобильной и специальной техники соединения.
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