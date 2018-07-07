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Госдеп обвинил Россию в ограничении свободы СМИ
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Госдеп обвинил Россию в ограничении свободы СМИ 

Газета.Ru 7 июля 2018
Фото: Alex Brandon/AP
Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что российские власти препятствуют свободной работе СМИ на территории страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад представителя.
"Российское правительство продолжает подавлять свободу прессы и независимость медиа", — заявила Науэрт.
Она подчеркнула, что власти Соединенных Штатов «осуждают» любое вмешательство государства в работу независимых СМИ.
Ранее Госдеп назвал Россию «силой нестабильности» и обвинил в нарушении прав человека. Также в американском внешнеполитическом ведомстве посчитали, что права человека «ежедневно нарушаются», помимо России, в Китае, Иране и Северной Корее. Это обстоятельство, по мнению представителей ведомства, делает данные страны «силами нестабильности».
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