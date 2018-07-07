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Во время летно-тактического учения в Забайкалье летчики потренировались в отражении авиаудара условного противника
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Во время летно-тактического учения в Забайкалье летчики потренировались в отражении авиаудара условного противника 

ТК «Звезда» 7 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, летчики выполнили фигуры сложного и высшего пилотажа, имитируя ведение воздушного боя и уничтожение «нарушителей».
В Забайкальском крае с лётным составом истребительного авиаполка Восточного военного округа состоялось летно-тактическое учение по отражению авиаудара условного противника.
После получения сигнала о нарушении воздушной границы группой летательных аппаратов условного противника летчики истребителей Су-30СМ выполнили нормативы по поднятию самолетов в воздух.
В ходе практической части ЛТУ пилоты отработали задачи аэронавигации при выполнении полетов в заданный район, ведению воздушной разведки, обнаружению и идентификации самолётов условного противника.
Кроме того, летчики выполнили фигуры сложного и высшего пилотажа, имитируя ведение воздушного боя и уничтожение «нарушителей».
Воздушные бои велись как одиночно, так и в составе пар и звеньев, для усложнения задачи была смоделирована ситуация по активному применению средств радиоэлектронной борьбы условным противником.
Летчики отработали проведение учебных (электронных) стрельб, используя весь спектр вооружения боевых машин.
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