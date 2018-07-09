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Более 3 тыс. военных связистов принимают участие в учениях в Сибири, Поволжье и на Урале
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Более 3 тыс. военных связистов принимают участие в учениях в Сибири, Поволжье и на Урале 

ТАСС 13 часов назад
Фото: ГТРК Новосибирск
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 3 тыс. специалистов связи Центрального военного округа (ЦВО) отрабатывают вопросы скрытого управления войсками в ходе начавшихся учений на полигонах Сибири, Урала и Поволжья. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе военного округа.
"На полигонах Урала, Сибири и Поволжья стартовали учения, в которых принимают участие более 3 тыс. специалистов связи. Во время маневров военнослужащие на фоне постоянно меняющейся обстановки выполнят задачи по обеспечению управления подразделениями с помощью новых цифровых средств связи шестого поколения «Азарт» и автономного телекоммуникационного комплекса «Редут-2УС», — сказали в пресс-службе.
Учения пройдут по 30 июля. «Также будет проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии противника, нарушении функционирования компьютерных сетей из-за вирусных атак и вредоносных программ», — уточнили в военном округе.
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