В Приморье определили лучших специалистов по осеменению рогатого скота

В пятницу, 6 июля, в Уссурийске подвели итоги 34-го краевого конкурса операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота, сообщает PRIMPRESS. Победителей конкурса поздравил вице-губернатор Приморья Валентин Дубинин

По словам судейской комиссии, в этом году наблюдается повышение профессионализма участников.

документов.

Напомним, всего из федерального и краевого бюджетов в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» приморским аграриям в 2018 году направят более 2,7 миллиардов рублей.