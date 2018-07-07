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В Приморье определили лучших специалистов по осеменению рогатого скота
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В Приморье определили лучших специалистов по осеменению рогатого скота 

Primpress 7 июля 2018
Фото: Primpress
В пятницу, 6 июля, в Уссурийске подвели итоги 34-го краевого конкурса операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота, сообщает PRIMPRESS. Победителей конкурса поздравил вице-губернатор Приморья Валентин Дубинин.
По словам судейской комиссии, в этом году наблюдается повышение профессионализма участников.
документов.
Напомним, всего из федерального и краевого бюджетов в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» приморским аграриям в 2018 году направят более 2,7 миллиардов рублей.
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