В Госдуме ответили Науэрт на обвинение России в «подавлении свободы прессы» 

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что к любому обвинению со стороны США нужно «подставлять обратный знак», передает НСН.
В России подавляется свобода прессы. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт. Она также осудила Россию за то, что в качестве мишеней для претворения в жизнь закона о СМИ-иноагентах были выбраны «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и "Голос Америки".
"По всем направлениям Соединённые Штаты считают себя образцом, образцом демократии, свободы слова, соблюдения прав человека. Во всё они — образец. Но по факту, благодаря RT и другим агентствам российского происхождения, весь мир уже видит, что США подменяют все эти понятия и подстраивают всё это под себя. Поэтому ко всем обвинениям со стороны США нужно ставить обратный знак", — подчеркнул Свинцов.