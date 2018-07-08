Ещё
В Госдуме ответили Науэрт на обвинение России в «подавлении свободы прессы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме ответили Науэрт на обвинение России в «подавлении свободы прессы» 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что к любому обвинению со стороны США нужно «подставлять обратный знак», передает НСН.
В России подавляется свобода прессы. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт. Она также осудила Россию за то, что в качестве мишеней для претворения в жизнь закона о СМИ-иноагентах были выбраны «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и "Голос Америки".
"По всем направлениям Соединённые Штаты считают себя образцом, образцом демократии, свободы слова, соблюдения прав человека. Во всё они — образец. Но по факту, благодаря RT и другим агентствам российского происхождения, весь мир уже видит, что США подменяют все эти понятия и подстраивают всё это под себя. Поэтому ко всем обвинениям со стороны США нужно ставить обратный знак", — подчеркнул Свинцов.
Газета.Ru: последние новости
Самедов: настраиваемся на матч со сборной Хорватии самым серьезным образом Посольство призвало США перестать считать российские СМИ иноагентами Больницы Москвы открыли родственникам пациентов круглосуточный доступ в реанимационные
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Анапе запретили купаться14
Грузинский пастух убил американских туристов182
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР37
Правительство отказалось тратиться на лечение рака51
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи20
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
01:28
Россияне отказываются от свечей и икон
Личный счет
01:42
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР
Войска Армия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:31
В Анапе запретили купаться
Общество
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение