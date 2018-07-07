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Помпео примет участие в заседании энергосовета США — ЕС
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Помпео примет участие в заседании энергосовета США — ЕС 

ТАСС 7 июля 2018
ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и министр энергетики Рик Перри примут участие в заседании Совета по энергетике США — ЕС, которое состоится на следующей неделе в Брюсселе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.
"Совет по энергетике — это форум, на котором рассматриваются энергетические приоритеты США и Евросоюза, в том числе вопросы укрепления энергетической безопасности, — отмечается в распространенном заявлении. — Госсекретарь Помпео и министр Перри примут участие в работе Совета по энергетике вместе со своими коллегами из ЕС, в частности, с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, заместителем главы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марошем Шефчовичем и комиссаром ЕС по климатическим изменениям и энергетике Мигелем Ариасом Каньете".
Совет по энергетике США — ЕС был создан в 2009 году. Последнее заседание было проведено в мае 2016 года. И Шефчович, выступая 25 июня в Атлантическом совете в Вашингтоне, выразил надежду на то, что администрация президента Дональда Трампа вернется к практике регулярного проведения встреч упомянутого органа. «Надеюсь, что Совет по энергетике ЕС и США, заседание которого в прошлом году нам провести не удалось, имею в виду формат, предусматривающий встречи госсекретаря США и американского министра энергетики с европейскими коллегами, в данном случае с Могерини и мной, для обсуждения стратегических вопросов, возобновит деятельность», — подчеркнул он тогда.
По мнению замглавы Еврокомиссии, «речь идет о чрезвычайно важных вещах, которые следует обсуждать союзникам». «Нам следует понимать друг друга. И, надеюсь, мы затем сможем находить общие решения и двигаться вперед в качестве партнеров», — добавил он.
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