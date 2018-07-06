В Военной академии Генштаба ВС РФ обучают методам постконфликтного урегулирования

Об этом заявил заместитель начальника академии генерал-лейтенант Алексей Ким

Военная академия Генштаба ВС РФ ввела в программу подготовки военачальников методы постконфликтного урегулирования, освоенные в ходе сирийской операции, заявил заместитель начальника ВАГШ генерал-лейтенант Алексей Ким.

«Если же говорить о вернувшихся с Ближнего Востока представителях ВАГШ, то они активно передают свой опыт слушателям, используют его в научной работе. В академии создана электронная библиотека для хранения и изучения отчётных материалов преподавателей, выполнявших специальные задачи. Особенно важны наработки в области предотвращения вооружённых конфликтов, постконфликтного урегулирования», — сказал он.

Ким добавил, что начальники кафедр и ряд преподавателей академии внесли большой вклад в работу Центра по примирению враждующих сторон. В частности они участвовали в планировании таких операций как вывод боевиков из районов Алеппо, Хомса, Восточной Гуты и других.