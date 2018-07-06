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В Военной академии Генштаба ВС РФ обучают методам постконфликтного урегулирования
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В Военной академии Генштаба ВС РФ обучают методам постконфликтного урегулирования 

ТК «Звезда» 6 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Об этом заявил заместитель начальника академии генерал-лейтенант Алексей Ким.
Военная академия Генштаба ВС РФ ввела в программу подготовки военачальников методы постконфликтного урегулирования, освоенные в ходе сирийской операции, заявил заместитель начальника ВАГШ генерал-лейтенант Алексей Ким.
«Если же говорить о вернувшихся с Ближнего Востока представителях ВАГШ, то они активно передают свой опыт слушателям, используют его в научной работе. В академии создана электронная библиотека для хранения и изучения отчётных материалов преподавателей, выполнявших специальные задачи. Особенно важны наработки в области предотвращения вооружённых конфликтов, постконфликтного урегулирования», — сказал он.
Ким добавил, что начальники кафедр и ряд преподавателей академии внесли большой вклад в работу Центра по примирению враждующих сторон. В частности они участвовали в планировании таких операций как вывод боевиков из районов Алеппо, Хомса, Восточной Гуты и других.
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