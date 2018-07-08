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Трамп заявил о падении в США доверия к расследованию «дела о сговоре с Россией»
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Трамп заявил о падении в США доверия к расследованию «дела о сговоре с Россией» 

RT на русском 11 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские граждане всё меньше доверяют проводимому спецпрокурором Робертом Мюллером расследованию о якобы его сговоре с Россией во время президентских выборов.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Общественное мнение повернулось против одиозной охоты на ведьм и «специального» прокурора, потому что общественность понимает, что не было никакого сговора с Россией (это так нелепо)», — указал он.
Ранее Трамп заявил о необходимости провести в прямом эфире слушания по делу агента ФБР Питера Стржока, подозреваемого в предвзятом отношении к американскому лидеру в ходе расследования «российского вмешательства».
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.
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