Трамп заявил о падении в США доверия к расследованию «дела о сговоре с Россией» 

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские граждане всё меньше доверяют проводимому спецпрокурором Робертом Мюллером расследованию о якобы его сговоре с Россией во время президентских выборов.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Общественное мнение повернулось против одиозной охоты на ведьм и «специального» прокурора, потому что общественность понимает, что не было никакого сговора с Россией (это так нелепо)», — указал он.
Ранее Трамп заявил о необходимости провести в прямом эфире слушания по делу агента ФБР Питера Стржока, подозреваемого в предвзятом отношении к американскому лидеру в ходе расследования «российского вмешательства».
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.