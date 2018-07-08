Трамп заявил о падении в США доверия к расследованию «дела о сговоре с Россией»

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Общественное мнение повернулось против одиозной охоты на ведьм и «специального» прокурора, потому что общественность понимает, что не было никакого сговора с Россией (это так нелепо)», — указал он.

Ранее Трамп заявил о необходимости провести в прямом эфире слушания по делу агента ФБР Питера Стржока, подозреваемого в предвзятом отношении к американскому лидеру в ходе расследования «российского вмешательства».

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.