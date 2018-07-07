Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск-Амман

ДАМАСК , 7 июл — РИА Новости . Правительственные войска САР взяли под контроль всю трассу Дамаск-Амман до пограничного перехода «Насиб», сообщил РИА Новости источник в сирийской армии.

"Сирийская армия выставляет военные посты на всей протяженности трассы Дамаск-Амман. После того, как поселения Насиб и Ум-аль-Мийзан присоединились к примирению… бульдозеры приступили к расчистке заградительных сооружений на трассе", — рассказал собеседник агентства.

В пятницу сирийская армия в результате успешных переговоров российской стороны с главарями незаконных бандформирований взяла под контроль главный погранпереход «Насиб» на границе с Иорданией

Турцией, КПП «Насиб» на сирийско-иорданской границе был захвачен террористами в начале 2015 года. Данный пограничный переход являлся крупнейшим в регионе по транзиту товаров между Ливаном Сирией , Иорданией и странами Персидского залива.

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