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Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск-Амман
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Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск-Амман 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 7 июл — РИА Новости. Правительственные войска САР взяли под контроль всю трассу Дамаск-Амман до пограничного перехода «Насиб», сообщил РИА Новости источник в сирийской армии.
"Сирийская армия выставляет военные посты на всей протяженности трассы Дамаск-Амман. После того, как поселения Насиб и Ум-аль-Мийзан присоединились к примирению… бульдозеры приступили к расчистке заградительных сооружений на трассе", — рассказал собеседник агентства.
В пятницу сирийская армия в результате успешных переговоров российской стороны с главарями незаконных бандформирований взяла под контроль главный погранпереход «Насиб» на границе с Иорданией.
КПП «Насиб» на сирийско-иорданской границе был захвачен террористами в начале 2015 года. Данный пограничный переход являлся крупнейшим в регионе по транзиту товаров между Ливаном, Турцией, Сирией, Иорданией и странами Персидского залива.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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