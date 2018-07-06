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В Минсельхозе допустили пересмотр прогноза по урожаю зерна
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В Минсельхозе допустили пересмотр прогноза по урожаю зерна 

Российская Газета 6 июля 2018
Фото: ГТРК "Башкортостан"
Минсельхоз России не исключает пересмотра прогноза по урожаю зерна в этом сельскохозяйственном году, сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийской конференции «О ходе уборки урожая и стратегии развития отрасли растениеводства».
Прогноз урожая может быть уточнен в зависимости от того, как будут складываться погодные условия, отметил он.
Сейчас Минсельхоз прогнозирует сбор зерновых на уровне 100 миллионов тонн. Но ситуация постоянно меняется. На урожайность сельскохозяйственных культур оказывают влияние неблагоприятные погодные условия. Из-за засухи в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах аграрии приступили к уборочной кампании раньше традиционных сроков, урожайность в этих регионах в среднем на шесть центнеров с гектара ниже, чем в прошлом году.
"Наша задача в этих условиях — провести уборочные работы в сжатые сроки с минимальными потерями. Это требует от нас высокой организованности", — сказал Дмитрий Патрушев.
В этом году на поддержку сельхозпроизводителей для проведения сезонных полевых работ в регионы направлено 90,2 миллиарда рублей из федерального бюджета, из них 50,8 миллиарда рублей доведены до получателей, отметил глава Минсельхоза.
На 5 июля в России собрано 15,3 миллиона тонн зерна при урожайности 37,1 центнера на гектар, что на 5,8 центнера с гектара меньше по сравнению с прошлым годом, когда урожайность составляла 42,9 центнера на гектар.
В прошлом году в России был собран рекордный урожай за всю историю — 135,4 миллиона тонн, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Урожай зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.
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