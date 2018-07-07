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Утечка данных из Steam помогла узнать точное количество пользователей в играх
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Утечка данных из Steam помогла узнать точное количество пользователей в играх 

CyberSport.ru 41 минуту назад
Фото: Gmbox
В конце июня программист Тайлер Глэйел обнаружил, как можно подсчитать точное количество пользователей в большинстве игр в Steam. Он заметил, что в Steam API данные о проценте игроков, получивших то или иное достижение указаны с точностью до 16 знаков после запятой. Это позволило вычислить общее количество пользователей для каждой игры, где есть система достижений.
Компания Valve оперативно устранила эту лазейку, но портал ArsTechnica успел опубликовать файл с данными для 13 282 игр Steam. Полученные цифры показывают, сколько пользователей Steam имеют в своей библиотеке ту или иную игру. Однако, по этим данным нельзя судить, запускал ли пользователь эту игру хоть раз.
Количество пользователей в некоторых играх (полный список доступен по ссылке):
Team Fortress 2 — 50 191 347 человек;
Counter-Strike: Global Offensive — 46 305 966 человек;
PlayerUnknown’s Battlegrounds — 36 604 134 человека;
Counter-Strike: Source — 15 001 876 человек;
Paladins — 14 371 946 человек;
Rocket League — 10 110 342 человека;
Warface — 6 656 284 человека;
SMITE — 5 751 466 человек;
DOOM — 3 197 626 человек.
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