Стало известно точное число пользователей в 13 тысячах игр Steam

Недавно разработчик The End is Nigh Тайлер Глэйел обнаружил новый способ вычисления числа обладателей игр в Steam, после чего передал всю нужную информацию создателю сервиса Steam Spy Сергею Галёнкину.

Метод основывался на достижениях цифрового магазина. Valve зачем-то указывала данные о полученных пользователями ачивках с множеством знаков после запятой — именно такая схема позволила специалистам с хирургической точностью вычислить число игроков во множестве проектов, в которых есть эти самые достижения.

Через несколько дней после обнаружения лазейки Valve закрыла её, однако журналисты издания ArsTechnica успели собрать нужную информацию, актуальную на 1 июля 2018 года, и поделиться ею с разрешения Сергея Галёнкина.

Всего портал опубликовал список из 13 тысяч игр — полный перечень можно посмотреть на сайте ArsTechnica. Мы же рассмотрим самые интересные находки журналистов.

Оказалось, что самыми успешными одиночными играми Valve стали две части Portal: у первой почти 10 миллионов игроков, а у второй и того больше — 13 миллионов.

Культовая Half-Life 2 при всей любви и обожании поклонников за 14 лет не дотянула до показателей своего же спин-оффа — 8,8 млн игроков. Показатели эпизодов и того меньше: 3,9 млн у первого и 3,28 млн у второго.

Седьмая часть Resident Evil привлекла на РС только 668 тысяч пользователей — общий тираж на всех платформах при этом в апреле превысил 5 миллионов копий, поэтому на консолях хоррор явно удостоился более тёплого приёма (~4,3 миллиона копий).

NieR: Automata, одна из самых обсуждаемых игр прошлого года, в Steam имеет примерно треть своего общего тиража — 1,17 млн игроков при совокупных продажах в 3 млн копий.

Nioh, другая японская игра прошлого года, не добилась такого успеха на РС — при общем тираже в 2 млн копий на Steam пришлось лишь 347 тысяч геймеров.

Двадцать игр Steam с самым большим числом игроков

Team Fortress 2 — 50 191 347 игроков;

Counter-Strike: Global Offensive — 46 305 966 игроков;

PUBG — 36 604 134 игрока;

Unturned — 27 381 399 игроков;

Left 4 Dead 2 — 23 143 723 игрока;

Payday 2 — 18 643 807 игроков;

Garry's Mod — 18 576 379 игроков;

Warframe — 16 332 217 игроков;

Counter-Strike: Source — 15 001 876 игроков;

Paladins — 14 371 946 игроков;

The Elder Scrolls V: Skyrim — 13 235 488 игроков;

Terraria — 13 132 545 игроков;

Portal 2 — 13 062 700 игроков;

Sid Meier's Civilization V — 12 701 498 игроков;

Grand Theft Auto V — 12 604 123 игрока;

Borderlands 2 — 11 218 936 игроков;

Robocraft — 10 145 493 игрока;

Rocket League — 10 110 342 игрока;

Portal — 9 971 481 игрок;

War Thunder — 9 536 732 игрока.