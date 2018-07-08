Ещё
Стали известны самые популярные видеоигры в мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны самые популярные видеоигры в мире 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Программист Тайлер Глэйел назвал точное количество геймеров, зарегистрированных в каждой из игр. В этом ему помогла утечка в Steam.
Так, по его данным, лидером по количеству игроков является Team Fortress 2, которая полюбилась более чем 50 миллионам пользователей по всему миру.
На втором месте расположилась Counter-Strike: Global Offensive. В игре зарегистрировано 46,3 миллионов человек.
Тройку самых популярных игр замыкает PlayerUnknown’s Battlegrounds (36,6 миллионов геймеров). Также в списке оказались Counter-Strike: Source, Paladins, Rocket League и Warface.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Rockstar Games прокомментировали информацию о скором выходе GTA VI.
Пятый канал: последние новости
Пропавшую в море индонезийку через полтора года принесло к тому же берегу живой Жуткие кадры: В Геленджике закрыли все пляжи из-за прорыва канализации Дайверы отправляются за детьми в пещеру Кхао Лунг — видео и подробности операции
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду14
Савченко избили в Киеве42
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло19
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение