Стали известны самые популярные видеоигры в мире

Программист Тайлер Глэйел назвал точное количество геймеров, зарегистрированных в каждой из игр. В этом ему помогла утечка в Steam.

Так, по его данным, лидером по количеству игроков является Team Fortress 2, которая полюбилась более чем 50 миллионам пользователей по всему миру.

На втором месте расположилась Counter-Strike: Global Offensive. В игре зарегистрировано 46,3 миллионов человек.

Тройку самых популярных игр замыкает PlayerUnknown’s Battlegrounds (36,6 миллионов геймеров). Также в списке оказались Counter-Strike: Source, Paladins, Rocket League и Warface.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Rockstar Games прокомментировали информацию о скором выходе GTA VI.