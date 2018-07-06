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США считают, что закон о нацбезопасности Украины соответствует западным принципам
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США считают, что закон о нацбезопасности Украины соответствует западным принципам 

ТАСС 6 июля 2018
ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что принятый на Украине закон о национальной безопасности будет способствовать ее дальнейшей интеграции с Западом. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"США приветствуют новый закон Украины «О национальной безопасности». Он соответствует западным принципам и обеспечивает основу для повышения оперативной совместимости НАТО и Вооруженных сил Украины", — отметила дипломат.
Она подчеркнула, что «полное осуществление законодательства» приведет к созданию в Верховной раде «комитета по надзору за сферой безопасности», а также к дальнейшей интеграции Украины с Западом. «Соединенные Штаты готовы продолжать поддерживать украинские реформы в сферах обороны и безопасности с целью поддерживать способность Украины защищать ее территориальную целостность», — заключила Науэрт.
Президент Украины Петр Порошенко 5 июля 2018 года подписал закон «О национальной безопасности Украины». Цель закона, согласно пояснительной записке — «определение механизмов управления в сфере национальной безопасности и обороны, нормирование структуры и состава сектора безопасности и обороны, системы управления, координации и взаимодействия его органов, введение комплексного подхода к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны».
Закон предусматривает разделение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего вооруженными силам. Начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему. Главнокомандующий будет назначаться на должность и увольняться президентом страны, подчиняться президенту и министру обороны, который отныне будет гражданским лицом.
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