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Закон «О национальной безопасности Украины» вступит в силу 8 июля
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Закон «О национальной безопасности Украины» вступит в силу 8 июля 

ТАСС 7 июля 2018
КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Закон «О национальной безопасности Украины», подтверждающий курс страны в НАТО и Европейский союз, опубликован в субботу в парламентской газете «Голос Украины». Он вступает в силу со следующего дня после публикации, за исключением отдельных статей.
Документ определяет основы и принципы национальной безопасности и обороны, цели и основные принципы государственной политики, которые будут гарантировать обществу и каждому гражданину защиту от угроз.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью — «определение механизмов управления в сфере национальной безопасности и обороны, нормирования структуры и состава сектора безопасности и обороны, системы управления, координации и взаимодействия его органов, введение комплексного подхода к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны». Закон регулирует основы и принципы государственной политики в этой сфере с учетом членства в ЕС и НАТО.
Документ, в частности, предусматривает разделение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил. Более того, начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему. Главнокомандующий станет самым высоким военным должностным лицом в Вооруженных силах, его будет назначать на должность и увольнять президент страны. Главнокомандующий будет подчиняться президенту и министру обороны.
Генеральный штаб становится главным органом военного управления по планированию обороны государства, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и силами обороны. Начальника Генштаба будет назначать и увольнять президент по представлению министра обороны. При этом министра обороны и его заместителей планируется назначать из числа гражданских. Сейчас практически все должности в Минобороны занимают военные.
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