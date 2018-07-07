Закон «О национальной безопасности Украины» вступит в силу 8 июля

КИЕВ, 7 июля. / ТАСС /. Закон «О национальной безопасности Украины», подтверждающий курс страны в НАТО Европейский союз , опубликован в субботу в парламентской газете «Голос Украины». Он вступает в силу со следующего дня после публикации, за исключением отдельных статей.

Документ определяет основы и принципы национальной безопасности и обороны, цели и основные принципы государственной политики, которые будут гарантировать обществу и каждому гражданину защиту от угроз.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью — «определение механизмов управления в сфере национальной безопасности и обороны, нормирования структуры и состава сектора безопасности и обороны, системы управления, координации и взаимодействия его органов, введение комплексного подхода к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны». Закон регулирует основы и принципы государственной политики в этой сфере с учетом членства в ЕС и НАТО.

Документ, в частности, предусматривает разделение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил. Более того, начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему. Главнокомандующий станет самым высоким военным должностным лицом в Вооруженных силах, его будет назначать на должность и увольнять президент страны. Главнокомандующий будет подчиняться президенту и министру обороны.