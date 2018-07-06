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Сотрудники посольства РФ в США возложили венок к памятнику родоначальнику американских ВМС
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Сотрудники посольства РФ в США возложили венок к памятнику родоначальнику американских ВМС 

ТАСС 6 июля 2018
ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Представители посольства России в США возложили в пятницу венок к памятнику родоначальнику американских ВМС Джону Полу Джонсу, установленному в Вашингтоне. Джонс был участником войны за независимость США, а также являлся контр-адмиралом российского флота. В пятницу исполнился 271 год со дня его рождения.
В торжественной церемонии приняли участие представители аппарата военно-морского атташе при посольстве России в США. На прикрепленной к венку ленте написано на английском языке «От ВМФ России».
Джон Пол Джонс по приглашению российской императрицы Екатерины II в 1788 году приехал в Санкт-Петербург, получил патент на чин контр-адмирала за ее подписью на имя Павла Джонеса. На флагманском линейном корабле «Святой Владимир» воевал на Днепро-Бугском лимане против турок. Был награжден орденом Святой Анны. Покинул Россию в августе 1789 года.
Скончался в 1792 году в Париже в возрасте 45 лет. В 1913 году прах флотоводца был перезахоронен с воинскими почестями на территории Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) под Вашингтоном.
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