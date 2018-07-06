Сотрудники посольства РФ в США возложили венок к памятнику родоначальнику американских ВМС

ВАШИНГТОН, 6 июля. / ТАСС /. Представители посольства России США возложили в пятницу венок к памятнику родоначальнику американских ВМС Джону Полу Джонсу , установленному в Вашингтоне. Джонс был участником войны за независимость США, а также являлся контр-адмиралом российского флота. В пятницу исполнился 271 год со дня его рождения.

В торжественной церемонии приняли участие представители аппарата военно-морского атташе при посольстве России в США. На прикрепленной к венку ленте написано на английском языке «От ВМФ России».

Джон Пол Джонс по приглашению российской императрицы Екатерины II в 1788 году приехал в Санкт-Петербург , получил патент на чин контр-адмирала за ее подписью на имя Павла Джонеса. На флагманском линейном корабле «Святой Владимир» воевал на Днепро-Бугском лимане против турок. Был награжден орденом Святой Анны. Покинул Россию в августе 1789 года.

Скончался в 1792 году в Париже в возрасте 45 лет. В 1913 году прах флотоводца был перезахоронен с воинскими почестями на территории Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) под Вашингтоном.