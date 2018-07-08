В посольстве Италии в Москве вспомнили 1918 год

Время и место конференции было выбрано не случайно: 6 июля 100 лет назад в стенах особняка Берга, где сейчас располагается посольство Италии , был убит немецкий посол Вильгельм фон Мирбах-Харфф. Дипломат стал жертвой политической интриги левых эсеров. Послы Италии и ФРГ посадили в саду резиденции дуб в память о фон Мирбахе-Харффе.

Стенам особняка Берга не впервой становиться свидетелями очередного знаменательного события. На конференции говорили о том, что здание было построено в 1897 году по проекту архитектора Петра Семеновича Бойцова, в те времена мастера видного и известного. Бойцов смешал в доме Берга совершенно разные стили архитектуры, начиная от готики и заканчивая модерном. В итоге получился интерьер, невольно навевающий атмосферу средневековья своими роскошными потолками, деревянными панелями, готическими порталами и арками. Особняк Берга был одним из первых московских домов, где было проведено электричество и установлен дверной звонок. Однако хозяину особняка, крупному промышленнику Бергу, пришлось уехать из страны с приходом к власти большевиков, и дом перешел во владение государства. После заключения Брест-Литовского мирного договора 3 марта 1918 года особняк Берга было решено передать в ведомство германской дипломатической миссии. Через месяц, в апреле 1918 года, дом стал официальной резиденцией немецкого посла Вильгельма фон Мирбаха-Харффа. Однако, как известно, ему не суждено было задержаться здесь надолго. Отправной точкой мятежа, начатого левыми эсерами, стала Красная гостиная особняка Берга, где и был убит Мирбах.

В 1920 году, после перехода в ведомство Исполкома коммунистического Интернационала, особняк Берга стал настоящим местом паломничества социалистов и представителей рабочих организаций Западной Европы. В этот период в особняке жил известный итальянский коммунист Антонио Грамши. А в 1924 году, когда Италия стала второй страной, установившей дипломатические отношения с СССР, и открыла волну его признания в Европе, особняк было решено превратить в итальянское посольство в Москве . Правда, с началом Великой Отечественной войны итальянцы покинули резиденцию, уступив ее своим союзникам по «оси» — японцам. Однако 1 декабря 1949 года итальянская дипломатическая миссия вернулась в стены особняка.

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