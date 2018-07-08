Ещё
В посольстве Италии в Москве вспомнили 1918 год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина впервые отказалась от детского Евровидения
Украина впервые отказалась от детского Евровидения

В посольстве Италии в Москве вспомнили 1918 год 

Российская Газета 16 часов назад
Фото: Российская Газета
Время и место конференции было выбрано не случайно: 6 июля 100 лет назад в стенах особняка Берга, где сейчас располагается посольство Италии, был убит немецкий посол Вильгельм фон Мирбах-Харфф. Дипломат стал жертвой политической интриги левых эсеров. Послы Италии и ФРГ посадили в саду резиденции дуб в память о фон Мирбахе-Харффе.
Стенам особняка Берга не впервой становиться свидетелями очередного знаменательного события. На конференции говорили о том, что здание было построено в 1897 году по проекту архитектора Петра Семеновича Бойцова, в те времена мастера видного и известного. Бойцов смешал в доме Берга совершенно разные стили архитектуры, начиная от готики и заканчивая модерном. В итоге получился интерьер, невольно навевающий атмосферу средневековья своими роскошными потолками, деревянными панелями, готическими порталами и арками. Особняк Берга был одним из первых московских домов, где было проведено электричество и установлен дверной звонок. Однако хозяину особняка, крупному промышленнику Бергу, пришлось уехать из страны с приходом к власти большевиков, и дом перешел во владение государства. После заключения Брест-Литовского мирного договора 3 марта 1918 года особняк Берга было решено передать в ведомство германской дипломатической миссии. Через месяц, в апреле 1918 года, дом стал официальной резиденцией немецкого посла Вильгельма фон Мирбаха-Харффа. Однако, как известно, ему не суждено было задержаться здесь надолго. Отправной точкой мятежа, начатого левыми эсерами, стала Красная гостиная особняка Берга, где и был убит Мирбах.
В 1920 году, после перехода в ведомство Исполкома коммунистического Интернационала, особняк Берга стал настоящим местом паломничества социалистов и представителей рабочих организаций Западной Европы. В этот период в особняке жил известный итальянский коммунист Антонио Грамши. А в 1924 году, когда Италия стала второй страной, установившей дипломатические отношения с СССР, и открыла волну его признания в Европе, особняк было решено превратить в итальянское посольство в Москве. Правда, с началом Великой Отечественной войны итальянцы покинули резиденцию, уступив ее своим союзникам по «оси» — японцам. Однако 1 декабря 1949 года итальянская дипломатическая миссия вернулась в стены особняка.
Кстати
Интересно, что именно в доме Берга познакомились Михаил Булгаков и его вторая жена Любовь Белозерская. Именно здесь своим исполнением Бетховена и Чайковского публику очаровал советский дипломат Георгий Чичерин.
Российская Газета: последние новости
Посольство РФ призвало США прекратить притеснение российских СМИ Павел Крашенинников - о первой Конституции РСФСР МИД Беларуси призвал своих представителей смотреть на мир без "розовых очков"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Анапе запретили купаться22
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР85
Грузинский пастух убил американских туристов196
Правительство отказалось тратиться на лечение рака61
Россияне отказываются от свечей и икон95
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
01:28
Россияне отказываются от свечей и икон
Личный счет
01:42
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР
Войска Армия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
02:26
Украина впервые отказалась от детского Евровидения
Украина В мире
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:31
В Анапе запретили купаться
Общество
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение