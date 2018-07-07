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Граффити в честь Акинфеева появилось в Кемерове
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Граффити в честь Акинфеева появилось в Кемерове 

Спорт-Экспресс 7 июля 2018
Фото: Газета Кемерова
Граффити, посвященное вратарю сборной России Игорю Акинфееву, появилось на одном из корпусов Кемеровского государственного университета (КемГУ). На рисунке изображено, как голкипер отбивает ногой решающий пенальти в матче Россия — Испания (1:1, по пен. 4:3). Черты лица Акинфеева прорисованы условно, но эпизод легко угадывается по форме и позе.
— После этого грандиозного матча с Испанией мы и решили сделать граффити в честь Акинфеева. Он показал мощную игру, и нам захотелось запечатлеть этот исторический момент, — цитирует «Р-Спорт» пресс-секретаря вуза Веронику Дзвоник. — Рисунок по инициативе руководства КемГУ выполнила выпускница экономического факультета этого года Юлия Черных. Многие студенты ей в этом помогали, краски купили, стремянку нашли.
В четвертьфинале ЧМ Россия встретится с Хорватией.
Россия — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала — начало в 21.00 (время московское)
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