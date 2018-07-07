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Программа развития электросетевого комплекса Тверской области проходит согласование в Министерстве энергетики РФ
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Программа развития электросетевого комплекса Тверской области проходит согласование в Министерстве энергетики РФ 

tvernews.ru 7 июля 2018
Фото: Тверская неделя
В Тверской области сформирована программа повышения надёжности и развития электроснабжения на 2018-2019 годы. Все мероприятия программы согласованы gравительством региона с ПАО «Россети», определены источники финансирования. В настоящее время документ проходит согласование в Министерстве энергетики Российской Федерации.
Совместная работа областного gравительства и ПАО «Россети» по модернизации электросетевого комплекса Верхневолжья ведётся в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2017 году.
— Между правительством Тверской области и ПАО «Россети» достигнута договоренность о выделении дополнительно 5 миллиардов рублей на инвестиции в развитие электросетевого хозяйства Тверской области. Для нас это знаковый, очень ответственный проект. Итогом его реализации должно стать устойчивое электроснабжение территории региона, — сказал Игорь Руденя.
Исполнение программы поручено филиалу ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго». Документом предусмотрена замена устаревшего, неэффективного оборудования, внедрение ресурсосберегающих технологий, развитие мощностей на основе современных установок, замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные на участках общей протяжённостью более 500 км, строительство новых линий электропередачи, реконструкция и модернизация подстанций. Планируется обновление парка специализированной техники для более оперативного реагирования в случае аварийных ситуаций.
Одно из значимых направлений — расчистка просек вдоль линий электропередачи. Проведение этих работ на участках ЛЭП, где возможен обрыв проводов из-за упавших деревьев, необходимо для обеспечения бесперебойного электроснабжения жителей региона. В 2018 году плановые объёмы расчистки просек по программе «МРСК Центра» в Тверской области увеличены в пять раз — до 1,5 тыс. гектаров, сообщает правительство Тверской области.
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