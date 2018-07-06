Белороссов, отсидевший срок в США за киберпреступления, вернулся в Россию

"Консульский отдел посольства оказал помощь россиянину в оформлении необходимых для возвращения на родину документов", — сказал представитель посольства.

Он уточнил, что Белороссову было оформлено свидетельство о возвращении, и сразу после освобождения 18 мая из американской тюрьмы он покинул США и на следующий день прибыл в Россию.

Российский программист Белороссов был задержан в августе 2013 года в аэропорту Барселоны по запросу США. Затем он был выдан в США на том основании, что среди жертв созданной им программы Citadel, которая заразила более 11 миллионов компьютеров по всему миру, был один компьютер в штате Джорджия.

В сентября 2015 года стало известно, что Белороссов приговорен судом в Атланте (штат Джорджия) к 4,5 года тюрьмы. Россиянин признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного мошенничества. Помимо реального срока, Белороссов получил еще три года условно и был приговорен к возмещению ущерба на 322 тысячи долларов.

Приговоры россиянам в США В последние годы в США по обвинению в кибепреступлениях был осужден целый ряд граждан России, которых, как правило, задерживали в третьих странах, а затем выдавали американским властям.

Так, по тому же делу о программе Citadel в июле 2017 года был осужден еще один гражданин РФ — Марк Вартанян , которого ранее экстрадировали из Норвегии . Он признал себя виновным в одном эпизоде компьютерного мошенничества и был приговорен к пяти годам тюрьмы за хакерство.