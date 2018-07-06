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Белороссов, отсидевший срок в США за киберпреступления, вернулся в Россию
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Белороссов, отсидевший срок в США за киберпреступления, вернулся в Россию 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Белороссов, осужденный в 2015 году в США за киберпреступления, вернулся на родину после отбытия наказания, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне.
"Консульский отдел посольства оказал помощь россиянину в оформлении необходимых для возвращения на родину документов", — сказал представитель посольства.
Он уточнил, что Белороссову было оформлено свидетельство о возвращении, и сразу после освобождения 18 мая из американской тюрьмы он покинул США и на следующий день прибыл в Россию.
Российский программист Белороссов был задержан в августе 2013 года в аэропорту Барселоны по запросу США. Затем он был выдан в США на том основании, что среди жертв созданной им программы Citadel, которая заразила более 11 миллионов компьютеров по всему миру, был один компьютер в штате Джорджия.
В сентября 2015 года стало известно, что Белороссов приговорен судом в Атланте (штат Джорджия) к 4,5 года тюрьмы. Россиянин признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного мошенничества. Помимо реального срока, Белороссов получил еще три года условно и был приговорен к возмещению ущерба на 322 тысячи долларов.
Приговоры россиянам в США  В последние годы в США по обвинению в кибепреступлениях был осужден целый ряд граждан России, которых, как правило, задерживали в третьих странах, а затем выдавали американским властям.
Так, по тому же делу о программе Citadel в июле 2017 года был осужден еще один гражданин РФ — Марк Вартанян, которого ранее экстрадировали из Норвегии. Он признал себя виновным в одном эпизоде компьютерного мошенничества и был приговорен к пяти годам тюрьмы за хакерство.
Вартанян обвинялся в разработке и распространении вируса Citadel, который, по оценкам прокуроров, причинил ущерб более чем на 500 миллионов долларов. Жертвами программы стали в том числе крупные американские банки, со счетов которых похищались деньги. Раскрыть преступление сотрудникам ФБР удалось в 2013 году.
Кроме того, за похожие киберпреступления в США были осуждены россияне Владимир Здоровенин, Владимир Дринкман и Дмитрий Смилянц, Александр Панин, Вадим Поляков, Станислав Лисов, Александр Сергеев, Максим Сенах, Роман Селезнев. В ожидании приговора в американской тюрьме также находятся Петр Левашев и Евгений Никулин.
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