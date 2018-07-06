Ещё
Известный стейками «Мираторг» начал выпускать колбасу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Известный стейками «Мираторг» начал выпускать колбасу 

Ведомости 6 июля 2018
Фото: Ведомости
Агрохолдинг «Мираторг» начал производство колбасы на заводе в Санкт-Петербурге, рассказал его представитель Дмитрий Сергеев. Всего «Мираторг» выпускает восемь видов колбас — вареных, варено-копченых, полукопченых и сосисок (докторская, сервелат, краковская и др.).
Агрохолдинг «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линников — крупнейший в России производитель свинины с долей 10,9% рынка в 2017 г. (производство составило 415 000 т). Холдинг также занимается производством говядины (82 000 т), мяса птицы (114 000 т), а также выпускает полуфабрикаты (45 000 т). Для производства колбас компания использует охлажденное сырье собственного производства, говорит Сергеев.
До недавнего времени «Мираторг» ассоциировался у потребителей с премиальной продукцией — такой как, например, стейки, а вовсе не с недорогой продукцией, такой, как докторская колбаса или пельмени, рассуждает директор брендингового агентства Depot WPF Алексей Андреев. «С точки зрения классического маркетинга все же лучше выпускать продукцию в разных ценовых категориях и товарных группах под разным брендом», — считает он. Это, по его словам, позволяет потребителю лучше ориентироваться в широком ассортименте и избегать возможных репутационных рисков для «головного» бренда.
Рынок колбасных изделий сложный и очень конкурентный, с высокой ценой входа, считает представитель агрохолдинга. Поэтому «Мираторг» долго готовился и вышел в новый сегмент, когда убедился что может «дать потребителю продукт, который соответствует качеству бренда „Мираторг“, рассуждает Сергеев. Сейчас агрохолдинг строит крупнейшую в стране мясохладобойню в Курской области, там предусмотрено и производство варено-копченых изделий, это еще одна причина, по которой „Мираторг“ решил начать делать колбасы, знает человек, близкий к компании.
Спрос на колбасы в России падает, свидетельствуют данные GfK. Продажи колбасных изделий сократились на 3% с июля 2017 г. по март 2018 г. Это связано с более рациональным поведением потребителей, объясняет GfK. Кроме того, влияют тренд на здоровый образ жизни, а также развитие общественного питания и сервисов доставки еды. В целом, по данным GfK, 26% мяса в России продается в виде сосисок, колбас и деликатесов.
Впрочем, одному из лидеров по производству колбас, группе „Черкизово“, удалось нарастить продажи продукции мясопереработки на 9% в прошлом году — до 236 638 т, в том числе за счет увеличения доли продаж в федеральных розничных сетях и роста доли брендированных колбас и полуфабрикатов из свинины, отмечала компания в годовом отчете.
Пока „Мираторг“ продает свои колбасы в интернет-магазине и собственных супермаркетах „Мираторг“, которые работают в Москве, Московской, Калининградской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях. Компания ведет переговоры о поставках с другими ритейлерами — от небольших торговых точек до крупных федеральных сетей, заверил Сергеев.
Ведомости: последние новости
Бывший главный редактор Forbes через суд потребовал восстановления в должности Россия ответила на импортные пошлины США Кремль объявил позицию по делу обвиненной в наркоторговле матери-одиночки
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры46
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»46
Россию обвинили в попытке развалить НАТО38
На Украину надвигается катастрофа314
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру21
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение