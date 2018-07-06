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Первое заседание комиссии по защите прав обманутых дольщиков прошло в Нижнем
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Первое заседание комиссии по защите прав обманутых дольщиков прошло в Нижнем 

Newsroom24 6 июля 2018
Фото: Newsroom24
6 июля глава Нижегородской области Глеб Никитин провел первое заседание межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В состав комиссии вошли представители правительства региона, правоохранительных органов, инициативных групп граждан, пострадавших от действий застройщиков, а также компаний — потенциальных инвесторов.
На первое заседание были приглашены представители инициативных групп дольщиков — ЖК «Новинки Smart Sity» и ЖК «На Гончарова».
«По положению комиссия должна собираться раз в квартал, но меня это не устраивает. Считаю, что в ближайшие 2 месяца мы должны рассмотреть ситуацию на всех 19 объектах, а рабочая группа должна собираться не реже, чем раз в 10 дней», — заявил глава региона.
«Я сделал особый акцент на персональной ответственности соответствующих чиновников за решение этих проблем. Часть объектов могут быть достроены с использованием нереализованных площадей при минимальной финансовой поддержке. Для этого необходимо принять соответствующие административные решения. Также мы ведем переговоры с банком о финансировании потенциальных инвесторов. Однако ничто не оправдывает ответственных лиц в случае срыва установленных сроков», — подчеркнул Глеб Никитин.
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