Китай обвинил США в «психологическом терроре»

ПЕКИН, 5 июл — РИА Новости . Угрозы США ввести повышенные пошлины в отношении Китая и других торговых партнеров являются «психологическим террором», который не соответствует тенденциям современности, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"США в последнее время вновь начали угрожать введением пошлин в отношении китайских товаров на общую сумму 50 миллиардов долларов. Более того, США выступили с подобными угрозами и в отношении других государств и региональных торговых партнеров. Подобный повсеместный психологический террор в торговле с помощью палки таможенных тарифов не соответствует тенденциям современности", — заявил на брифинге Гао Фэн.

Он подчеркнул, что Китай «не опустит голову перед угрозами и шантажом, также как будет непоколебима его решительность по защите свободной торговли и международного механизма международной торговли.

»Китай будет сообща со всем мировым сообществом решительно противостоять отсталому, вышедшему из моды, малоэффективному протекционизму и политике односторонних действий, будет прилагать максимум усилий для защиты стабильности и устойчивости международной торговой среды", — добавил представитель торгового ведомства Китая.

США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая пограничные и таможенные службы США начнут взимать с 6 июля. Китай со своей стороны сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать с 6 июля, по оставшимся наименованиям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.