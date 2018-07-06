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До полного бака: эксклюзивные кадры воздушной дозаправки над Черным морем
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До полного бака: эксклюзивные кадры воздушной дозаправки над Черным морем 

ТК «Звезда» 6 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи морской авиации Северного флота впервые в Крыму отработали многоипоую дозаправку в воздухе.
Уникальная воздушная операция прошла в небе Крыма. Экипажи морской авиации Северного флота отработали многотиповую авиадозаправку от летающего танкера Ил-78.
Элемент высшего пилотажа отработали летчики многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-34 и палубных истребителей Су-33.
Дозаправка проходила над акваторией Черного моря, территориями Крыма и Краснодарского края на высоте свыше шести тысяч метров на скорости около 500 километров в час.
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