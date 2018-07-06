Более 370 лет назад был создан институт военпредов

5 июля 1645 года по указу царя Михаила Федоровича Романова на Тульском заводе «пищального и железного дела», принадлежавшем голландскому купцу Андрею Виниусу, была введена военная приемка артиллерийских орудий.

Вся многовековая история деятельности военных представительств неразрывно связана с летописью создания, развития и реформирования военной организации Российского государства и ознаменована великими победами русского оружия на полях сражений.

5 июля 1645 года по указу царя Михаила Федоровича Романова на Тульском заводе «пищального и железного дела», принадлежавшем голландскому купцу Андрею Виниусу, была введена военная приемка артиллерийских орудий.

Этим было положено начало становлению военного контроля разработки, производства и испытаний вооружения и военной техники, а также формированию института военных представителей на предприятиях промышленности

Военпреды во все времена, и особенно в последние годы, эффективно защищают экономические интересы Министерства обороны . Благодаря их кропотливой работе полностью исключена поставка в войска недоброкачественной продукции, технологические процессы производства изделий постоянно находятся под бдительным контролем.

Управление военных представительств Министерства обороны Российской Федерации предназначено для организации работ по контролю качества и приемки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), контроля качества и приемки продукции военного назначения, предназначенной для экспорта (ПВН), авиационной техники гражданского назначения и космических систем и комплексов научного, социально-экономического и коммерческого назначения.