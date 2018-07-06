В АКРА рассказали о пользе роста цен на американские товары

Россия в пятницу в качестве ответной меры ввела дополнительные пошлины в размере от 25 до 40% на ряд американских товаров, аналоги которых производятся в РФ, в частности на строительно-дорожную технику, оборудование для нефтегазовой отрасли и металлообработки, а также оптоволокно, сообщило Минэкономразвития . Объем доппошлин РФ составит на данном этапе 87,6 миллиона долларов в год, остальные 450 миллионов будут введены через три года или по решению ВТО

Японии и Худалов отметил, что российское производство дорожной техники сейчас на подъеме, у страны есть и собственные марки и СП с производителями из Белоруссии ЕС . «В данном ключе пошлины на технику американского производства будут помогать в реализации отечественной продукции в РФ. Сложное металлообрабатывающее оборудование и оборудование для нефтесервиса в Россию из США не поставляется, а та продукция, что продается нам, имеет заменители, произведенные в КНР , и ЕС и других странах», — пояснил он.

"Кроме того, развивается и отечественное производство указанной продукции, так что удорожание продукции из США будет полезно отечественному производителю", — подчеркнул он.

Он также отметил, что Россия далеко не главный рынок сбыта американской высокотехнологичной продукции, кроме того США сами ввели ограничение на поставку ключевых технологий в том числе в нефтесервисе и в металлообработке. «Так что потери для американских производителей невелики, а вот потенциальный спрос, который появится у российских производителей с учетом их более мелкого размера в сравнении с американскими конкурентами, будет более значимым для российских игроков», — полагает эксперт.

"Мы полагаем, что Россия далеко не главная цель американских санкций, поэтому ответ России будет иметь скорее имиджевый эффект и вряд ли приведет к существенному пересмотру торговых отношений между РФ и США, объем которых и так невелик", — заключил Худалов.

Эти меры являются ответом на ввод США пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Россия в конце мая уведомила ВТО о возможном введении пошлин объемом 537,6 миллиона долларов в год на американские товары, годовой объем поставок которых в РФ составляет 3,16 миллиарда долларов. В июне Россия подала запрос в ВТО на присоединение к консультациям Европейского союза с США по спору о пошлинах на импорт стали и алюминия.