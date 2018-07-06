Спасатели устранили последствия подтопления трассы Джубга — Сочи

Сотрудники МЧС ликвидировали последствия подтопления на 201‐м километре федеральной трассы А‐147 Джубга — Сочи в Адлерском районе Краснодарского края . Об этом «360» сообщили в пресс-службе ведомства.

На 300-метровом участке автодороги полностью завершены восстановительные работы. С 17:28 автолюбители могут ехать по четырем полосам: по двум в центр Сочи и еще по двум в сторону Адлера. Ранее автомобили попутного и встречного движений перемещались по одной полосе.

За два часа из-за ЧП на дороге скопилось много машин. В настоящее время автомобилисты едут в плотном потоке. Ожидается, что спустя час-полтора водители перестанут толкаться.

Большой объем воды обрушился на трассу Джубга — Сочи. Она приходила из расположенного выше микрорайона Голубые Дали в Сочи. Ливень подтопил проезжую часть в районе автозаправочной станции и торгового квартала «Фара». Автомобили, направляющиеся в сторону города-курорта, остановились.