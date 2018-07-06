В России ввели пошлины на товары из США

Москва . В ответ на американские пошлины на сталь и алюминий из России , наша страна ввела ответные ограничительные меры. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев , сообщает RT.

Дополнительные пошлины в размере от 25% до 40% вводятся на товары из США , которые конкурируют с отечественными аналогами. Среди них — отдельные виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокно, рассказал заявил министр экономического развития Максим Орешкин

Объем дополнительных пошлин, введенных Россией, составляет 87,6 млн долларов в год. В дальнейшем он может быть увеличен.

Напомним, в конце июня Россия подала иск во Всемирную торговую организацию по поводу введения США дополнительных пошлин на металлы.

23 марта Вашингтон повысили пошлины на ввозимые в страну сталь до 25% и алюминий до 10%. Согласно расчетам, представленным Россией в ВТО, ущерб от действий США составил 537,6 млн долларов.