«Искандеры» разместят под Курском

В 2018 году ракетная бригада под Курском получит оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», сообщил командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Иванаев.

— По итогам комплексной проверки ракетчики признаны лучшим соединением армии в 2017 году, — рассказал генерал Иванаев в интервью газете «Красная Звезда».

448-я ракетная бригада — главная ударная сила 20-й армии. Размещается соединение в поселке Мрашала Жукова под Курском, сейчас на его вооружении стоят тактические ракетные комплексы «Точка-У».

ОТРК «Искандер» — новое поколение сухопутных ракетных комплексов армии России . «Искандер» использует два типа ракет: аэробаллистическую и крылатую, — с дальностью полета до 500 километров. Отличительной особенностью комплекса является невозможность перехвата его ракет средствами ПВО-ПРО и высокая скорострельность. В течение минуты пусковая установка может выпустить две ракеты по разным объектам. На цель ракета пикирует вертикально. Для различных боевых задач «Искандеры» имеют восемь вариантов боеголовок — в том числе тактическую ядерную.

Кстати

6 июля 20-я гвардейская армия отмечает свое 75-летие. Праздничные мероприятия проходят в семи регионах России, где расположены части и соединения гвардейцев. Главные события развернулись в Воронеже, где находится штаб 20-й армии. Здесь состоялся показ военной техники, разведчики продемонстрировали мастерство рукопашного боя, В городе заработал мультимедийный пункт отбора контрактников, а завершился праздник плац-концертом роты почетного караула Преображенского полка.