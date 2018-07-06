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«Искандеры» разместят под Курском
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«Искандеры» разместят под Курском 

Российская Газета 6 июля 2018
Фото: Российская Газета
В 2018 году ракетная бригада под Курском получит оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», сообщил командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Иванаев.
— По итогам комплексной проверки ракетчики признаны лучшим соединением армии в 2017 году, — рассказал генерал Иванаев в интервью газете «Красная Звезда».
448-я ракетная бригада — главная ударная сила 20-й армии. Размещается соединение в поселке Мрашала Жукова под Курском, сейчас на его вооружении стоят тактические ракетные комплексы «Точка-У».
ОТРК «Искандер» — новое поколение сухопутных ракетных комплексов армии России. «Искандер» использует два типа ракет: аэробаллистическую и крылатую, — с дальностью полета до 500 километров. Отличительной особенностью комплекса является невозможность перехвата его ракет средствами ПВО-ПРО и высокая скорострельность. В течение минуты пусковая установка может выпустить две ракеты по разным объектам. На цель ракета пикирует вертикально. Для различных боевых задач «Искандеры» имеют восемь вариантов боеголовок — в том числе тактическую ядерную.
Кстати
6 июля 20-я гвардейская армия отмечает свое 75-летие. Праздничные мероприятия проходят в семи регионах России, где расположены части и соединения гвардейцев. Главные события развернулись в Воронеже, где находится штаб 20-й армии. Здесь состоялся показ военной техники, разведчики продемонстрировали мастерство рукопашного боя, В городе заработал мультимедийный пункт отбора контрактников, а завершился праздник плац-концертом роты почетного караула Преображенского полка.
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