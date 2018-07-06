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Спецназ «Силы Тигра» захватил редкий в Сирии натовский БТР
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Спецназ «Силы Тигра» захватил редкий в Сирии натовский БТР 

Российская Газета 6 июля 2018
Фото: Российская Газета
Бойцы элитного специального соединения «Силы Тигра» захватили в исправном состоянии БТР ОT-64С. Этот бронетранспортер состоит на вооружении входящих в состав НАТО Польши, Чехии и Словакии. Также значительное число такой техники в этих странах находится на базах хранения.
Судя по свежей сверкающей краске, ОT-64С в Сирии недавно. Как правило эти бронемашины прибывают туда через еще одну страну, входящую в североатлантический блок — Болгарию. Это государство сейчас является одним из основных поставщиков оружия незаконных вооруженным формированиям. Работая днем и ночью, болгарские военные заводы изготавливают стрелковое оружие, боеприпасы к ним, реактивные гранатометы, снаряды к РСЗО и ПТУР. Также осуществляется капитальный ремонт идущей боевикам в Сирию бронетехники, вроде бронетягачей МТ-ЛБ и БТР ОT-64С.
В настоящее время, после успехов правительственных войск, которые методично берут под свой контроль границу, снабжение террористов прервано, и они массово бросают оружие и боевую технику.
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