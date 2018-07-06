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Мощный тропический ливень почти смыл Адлер — видео
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Мощный тропический ливень почти смыл Адлер — видео 

Пятый канал 6 июля 2018
Фото: Пятый канал
За последний час в Сочи выпала треть месячной нормы осадков, в результате чего в районе Адлера подтопило федеральную трассу, сообщает ТАСС.
На кадрах, которые очевидцы разместили в социальных сетях, видно, что вода доходит до середины колес и до капота легковых машин.
По информации РИА Новости, подтопление произошло потому, что штатная система водоотведения дороги не предусмотрена для утилизации ливневых вод, приходящих из расположенного выше микрорайона.
Сейчас движение автомобилей на подтопленном участке возобновлено в штатном режиме.
Ранее Пятый канал рассказывал, как вышедшая из берегов река смыла мост в Кабардино-Балкарии.
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