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Ответные пошлины России против США поддержат отечественных производителей
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Ответные пошлины России против США поддержат отечественных производителей 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ответные пошлины России в отношении ряда товаров из США поддержат отечественных производителей аналогичной продукции, заявил РИА Новости вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Владимир Падалко.
Россия в пятницу в качестве ответной меры ввела дополнительные пошлины в размере от 25 до 40% на ряд американских товаров, аналоги которых производятся в РФ, в частности на строительно-дорожную технику, оборудование для нефтегазовой отрасли и металлообработки, а также оптоволокно. Объем доппошлин РФ составит на данном этапе 87,6 миллиона долларов в год, остальные 450 миллионов будут введены через три года или по решению ВТО.
"Естественно, наши ответные меры направлены, прежде всего, на поддержку наших производителей, то есть речь не идет о тех позициях, которые мы сами не производим либо производим в недостаточном количестве. Речь идет только о том оборудовании, которое на потоке в РФ, и, конечно же, наши производители от этого выиграют", — заявил Падалко.
По его словам, эта мера является политической, и избежать ее было нельзя. «Политическая мера, она была предначертана, мы знали, что именно такой ответ будет — Россия не могла не отреагировать на санкции, которые были введены. На наш взгляд, ответ дозированный, грамотный, правильный. Прежде всего, он настроен на облегчение работы на нашем внутреннем рынке российских производителей», — уверен вице-президент ТПП.
Говоря о восприятии таких «торговых войн» деловыми кругами, собеседник агентства отметил, что их отношение к данному вопросу не может быть однозначно положительным. «Это ущерб нашему сотрудничеству, это сужает рамки нашего общения. И даже пусть в глобальном масштабе цифры по экспорту небольшие, они негативно отражаются на тех предприятиях, которых это касается, Поэтому, конечно, бизнес-сообщество в целом не поддерживает двустороннюю санкционную политику», — заключил Падалко
Российские меры являются ответом на ввод США пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Россия в конце мая уведомила ВТО о возможном введении пошлин объемом 537,6 миллиона долларов в год на американские товары, годовой объем поставок которых в РФ составляет 3,16 миллиарда долларов. В июне Россия подала запрос в ВТО на присоединение к консультациям Европейского союза с США по спору о пошлинах на импорт стали и алюминия.
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