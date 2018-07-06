Ответные пошлины России против США поддержат отечественных производителей

Россия в пятницу в качестве ответной меры ввела дополнительные пошлины в размере от 25 до 40% на ряд американских товаров, аналоги которых производятся в РФ, в частности на строительно-дорожную технику, оборудование для нефтегазовой отрасли и металлообработки, а также оптоволокно. Объем доппошлин РФ составит на данном этапе 87,6 миллиона долларов в год, остальные 450 миллионов будут введены через три года или по решению ВТО

"Естественно, наши ответные меры направлены, прежде всего, на поддержку наших производителей, то есть речь не идет о тех позициях, которые мы сами не производим либо производим в недостаточном количестве. Речь идет только о том оборудовании, которое на потоке в РФ, и, конечно же, наши производители от этого выиграют", — заявил Падалко.

По его словам, эта мера является политической, и избежать ее было нельзя. «Политическая мера, она была предначертана, мы знали, что именно такой ответ будет — Россия не могла не отреагировать на санкции, которые были введены. На наш взгляд, ответ дозированный, грамотный, правильный. Прежде всего, он настроен на облегчение работы на нашем внутреннем рынке российских производителей», — уверен вице-президент ТПП.

Говоря о восприятии таких «торговых войн» деловыми кругами, собеседник агентства отметил, что их отношение к данному вопросу не может быть однозначно положительным. «Это ущерб нашему сотрудничеству, это сужает рамки нашего общения. И даже пусть в глобальном масштабе цифры по экспорту небольшие, они негативно отражаются на тех предприятиях, которых это касается, Поэтому, конечно, бизнес-сообщество в целом не поддерживает двустороннюю санкционную политику», — заключил Падалко