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Военные инженеры ЮВО примут участие в Армейских международных играх-2018
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Военные инженеры ЮВО примут участие в Армейских международных играх-2018 

ТК «Звезда» 6 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Участник международного этапа соревнований был определен по итогам всероссийского конкурса военных инженеров «Безопасный маршрут».
Команда одиннадцатой отдельной инженерной бригады Южного военного округа стала лучшей на всероссийском конкурсе военных инженеров «Безопасный маршрут», который прошел в Волжске. Теперь она будет представлять Россию в августе на Международных армейских играх.
По условиям конкурса, командам нужно было организовать дозор, разминировать участок, возвести мост и организовать прохождение колонны.
Конкурс «Безопасный маршрут» Армейских международных игр-2018 пройдет с 28 июля по 12 августа на территории Китайской Народной Республики.
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