Военные инженеры ЮВО примут участие в Армейских международных играх-2018

Участник международного этапа соревнований был определен по итогам всероссийского конкурса военных инженеров «Безопасный маршрут».

Команда одиннадцатой отдельной инженерной бригады Южного военного округа стала лучшей на всероссийском конкурсе военных инженеров «Безопасный маршрут», который прошел в Волжске . Теперь она будет представлять Россию в августе на Международных армейских играх.

По условиям конкурса, командам нужно было организовать дозор, разминировать участок, возвести мост и организовать прохождение колонны.