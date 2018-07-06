Боевые расчеты ОТРК «Искандер-М» 2-й общевойсковой армии ЦВО выполнили электронные пуски ракет на полигоне Капустин Яр

По полученным координатам военнослужащие нанесли ракетные удары по командным пунктам и ракетным комплексам условного противника.

Ракетные подразделения 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) приступили к слаживанию боевых расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» в рамках лагерного сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области

В ходе мероприятия разведывательные подразделения передают координаты командных пунктов и ракетных комплексов условного противника, после чего боевые расчеты «Искандер-М» выполняют по ним одиночные и групповые электронные пуски.

Также военнослужащие отрабатывают действия по перегрузке ракеты на самоходную пусковую установку. По нормативам установить 4-тонный снаряд при помощи транспортно-заряжающей машины необходимо за 15 минут.

В середине июля в ходе учения состоятся боевые пуски ракет. В лагерном сборе на полигоне Капустин Яр принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано 150 единиц техники.