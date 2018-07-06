Ещё
Боевые расчеты ОТРК «Искандер-М» 2-й общевойсковой армии ЦВО выполнили электронные пуски ракет на полигоне Капустин Яр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевые расчеты ОТРК «Искандер-М» 2-й общевойсковой армии ЦВО выполнили электронные пуски ракет на полигоне Капустин Яр 

ТК «Звезда» 6 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
По полученным координатам военнослужащие нанесли ракетные удары по командным пунктам и ракетным комплексам условного противника.
Ракетные подразделения 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) приступили к слаживанию боевых расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» в рамках лагерного сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
В ходе мероприятия разведывательные подразделения передают координаты командных пунктов и ракетных комплексов условного противника, после чего боевые расчеты «Искандер-М» выполняют по ним одиночные и групповые электронные пуски.
Также военнослужащие отрабатывают действия по перегрузке ракеты на самоходную пусковую установку. По нормативам установить 4-тонный снаряд при помощи транспортно-заряжающей машины необходимо за 15 минут.
В середине июля в ходе учения состоятся боевые пуски ракет. В лагерном сборе на полигоне Капустин Яр принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано 150 единиц техники.
ТК «Звезда»: последние новости
В Минобороны РФ прокомментировали уничтожение Израилем ЗРПК «Панцирь» Юнармейцы на территории Западного военного округа в июне провели более 100 мероприятий Артиллеристы ЗВО уничтожили бронеколонну «противника»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу108
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа70
Россия может остаться без военного транспортника56
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение