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Есть такая профессия — родину защищать: уфимский университет выпустил лейтенантов
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Есть такая профессия — родину защищать: уфимский университет выпустил лейтенантов 

ufa1.ru 7 июля 2018
Фото: ufa1.ru
Будущие офицеры отправятся служить во все воинские части России В УГАТУ состоялся очередной выпуск офицеров из Учебного военного центра. Воинское звание лейтенанта и диплом специалиста получили 83 выпускника. Ребята отправятся в воинские части Воздушно-космических сил России в разные уголки страны: от Мурманска до Курил.
Погоны на плечах — это повод для гордости. Впереди у выпускников — трудная, но интересная служба.
У самолета-памятника МиГ-19 состоялась церемония присвоения воинских званий выпускникам, прошедшим обучение по программам подготовки солдат, сержантов и офицеров на военной кафедре университета.
Ребята владеют компетенциями и гражданских, и военных специалистов, поэтому смогут реализовать себя в любой сфере, а, возможно, продолжите службу в армии.
Выпускники смогли без отрыва от учебы получить военную специальность.
Полученные знания ребятам пожелали использовать только в мирной жизни.
УГАТУ — единственный в Башкирии вуз, где ведется военная подготовка.
Выпускники Учебного военного центра служат в российских ВКС на офицерских должностях. Прошедшие обучение на военной кафедре отправляются в запас.
Выпускники будут нести службу в рядах морской, дальней, военно-транспортной и тактической авиации от Калининградской области до Курильских островов.
Новоиспеченные офицеры Воздушно-космических сил России прошли строгий отбор, пять лет одновременно осваивая гражданскую и военную специальности.
Для каждого выпускника этот день стал особенным, поддержать их пришли близкие и родные.
После вручения дипломов выпускники попрощались со знаменем университета и прошли торжественным маршем под звуки «Прощание славянки».
На смену им в Учебный военный центр при УГАТУ придут 120 парней, которые решили связать свою жизнь с армией.
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