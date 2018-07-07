Есть такая профессия — родину защищать: уфимский университет выпустил лейтенантов

Будущие офицеры отправятся служить во все воинские части России В УГАТУ состоялся очередной выпуск офицеров из Учебного военного центра. Воинское звание лейтенанта и диплом специалиста получили 83 выпускника. Ребята отправятся в воинские части Воздушно-космических сил России в разные уголки страны: от Мурманска до Курил.

Погоны на плечах — это повод для гордости. Впереди у выпускников — трудная, но интересная служба.

У самолета-памятника МиГ-19 состоялась церемония присвоения воинских званий выпускникам, прошедшим обучение по программам подготовки солдат, сержантов и офицеров на военной кафедре университета.

Ребята владеют компетенциями и гражданских, и военных специалистов, поэтому смогут реализовать себя в любой сфере, а, возможно, продолжите службу в армии.

Выпускники смогли без отрыва от учебы получить военную специальность.

Полученные знания ребятам пожелали использовать только в мирной жизни.

УГАТУ — единственный в Башкирии вуз, где ведется военная подготовка.

Выпускники Учебного военного центра служат в российских ВКС на офицерских должностях. Прошедшие обучение на военной кафедре отправляются в запас.

Выпускники будут нести службу в рядах морской, дальней, военно-транспортной и тактической авиации от Калининградской области до Курильских островов.

Новоиспеченные офицеры Воздушно-космических сил России прошли строгий отбор, пять лет одновременно осваивая гражданскую и военную специальности.

Для каждого выпускника этот день стал особенным, поддержать их пришли близкие и родные.

После вручения дипломов выпускники попрощались со знаменем университета и прошли торжественным маршем под звуки «Прощание славянки».

На смену им в Учебный военный центр при УГАТУ придут 120 парней, которые решили связать свою жизнь с армией.