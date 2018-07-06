Более 100 человек приняли участие в семинаре для соцориентированных НКО

Более 100 человек приняли участие в семинаре для социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам участия в конкурсах на предоставление субсидий администрацией Псковской области , сообщили в Управлении внутренней политики администрации региона.

Среди них — руководители и представители СО НКО Псковской области, в том числе участники проекта врио губернатора Михаила Ведерникова «Команда 2018». Семинар прошел в режиме видеоконференцсвязи с участием Администраций муниципальных образований региона и города Великие Луки

На семинаре были представлены изменения, внесенные в региональные нормативные акты, регламентирующие проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов на территории Псковской области. Рассмотрены основные вопросы, возникающие у представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, желающих подать заявку на конкурс, а также прошло обучение по теме социального проектирования.

В данный момент в администрации Псковской области проходят два конкурса на предоставление субсидий на реализацию социальных проектов, в том числе, проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации . Общий объем средств, предоставляемых по конкурсам субсидий, составляет 6,6 млн рублей.

Кроме того, по направлению «ПроРФ» Федерального агентства по делам национальностей России на конкурсной основе на реализацию социально значимых молодежных проектов поддержку получат четыре проекта, каждый по 250 тыс. рублей.

Всего в Псковской области зарегистрировано 1130 НКО, из них более 700 являются социально ориентированными некоммерческими организациями.