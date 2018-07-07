Медведев утвердил повышение пошлин на товары из США 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок по ввозным пошлинам на продукцию США в ответ на аналогичные меры, принятые в марте Вашингтоном по повышению импортных пошлин на сталь и алюминий, передает ФБА «Экономика сегодня».
Председатель правительства РФ подписал соответствующий документ, предусматривающий повышение ставки таможенных пошлин до 25-40% в отношении различных видов продукции, страной происхождения которых являются США: в частности, отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, нефтегазового оборудования, инструментов для бурения и обработки металлов и других товаров.
Постановление за подписью премьер-министра РФ от 6 июля, внесенное Министерством экономического развития РФ, опубликовано на официальном сайте кабмина.