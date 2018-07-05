Трамп заявил, что США в скором времени создадут Космические силы

Американский президент Дональд Трамп в среду сделал заявление о том, что в качестве полноценного вида Вооруженных сил (ВС) страны могут быть сформированы Космические силы, причем в скором времени. Об этом стало известно ТАСС

Президент США во время выступления с балкона Белого дома перед военнослужащими и членами их семей, которые были приглашены на Южную лужайку президентской резиденции, чтобы отпраздновать 242-й День независимости США, отметил, что к этому делу все подходят с большим «энтузиазмом».

Напомним, что мысли о создании космических сил появились еще давно. 18 июня Трамп дал распоряжение о создание Космических сил.

«Для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, мы должны доминировать в космосе. Это очень важно. Поэтому я даю прямо сейчас указание министерству обороны немедленно начать процесс, который приведет к появлению Космических сил», — цитирует агентство заявление американского лидера во время совещания в Белом доме с членами Национального космического совета.

Стороны разделились. Некоторые выступают за создание таких Космических сил. Другие же относятся к этому не вполне серьезно и считают это ненужной идеей.