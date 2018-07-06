Николай Цуканов: Тюменские власти реализуют взвешенную градостроительную политику

Новый полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов подвел итоги своего первого визита в Тюмень , в ходе которого осмотрел объекты дорожной, социальной инфраструктуры, промышленности и жилищного строительства. Он похвалил руководство региона за системный подход в решении ключевых инфраструктурных вопросов, напомнив, что Тюменская область входит в число лидеров всевозможных рейтингов эффективности среди всех субъектов РФ

«Известно, что это передовой регион по развитию инвестиционного климата, созданию новых рабочих мест, низкому уровню безработицы. В то же время узнал сегодня, что тюменской промышленности требуется 32 тысячи квалифицированных работников. Это значит, что нужно серьезно заняться кадровой политикой, развивать профессиональную и научную сферу для подготовки специалистов по отраслям».

Еще одно важное направление — развитие жилищного строительства. «Сейчас стоит вопрос переселения жителей северных территорий. То что я сегодня услышал по работе в этом направлении, убеждает, что есть четкое понимание последовательного решения этого вопроса», — отметил гость.

Во время объезда города он отметил колоссальные объемы дорожного строительства в Тюмени. «Отмечу системный подход. Это затрагивает темы экологии, поскольку развитие дорожной сети разгружает улицы, и улучшения автомобильного сообщения с соседними регионами. Хорошо, что такая продуманная политика в одном направлении приводит к решению многих сопутствующих вопросов», — заявил Цуканов.

Также они вместе с врио губернатора Александром Моором посетили строящуюся школу в микрорайоне «Ямальский-2», где селятся жители северных округов, переезжающие на постоянное местожительство на юг области. «Здесь ведется плановая комплексная застройка, район будет полностью обеспечен социальной инфраструктурой, появится современнейшее учебное заведение, можно сказать, школа 21-го века, — поделился полпред. — Эти и другие объекты свидетельствуют о взвешенной градостроительной политике».

Полпред отметил, что проблемы в регионе тоже есть, и они с временно исполняющим обязанности губернатора подробно проговорили пути их решения, но в публичное пространство он предпочел эту информацию не выносить. «Но они исходят из запросов и обращения жителей региона. Должен отметить, что губернатор владеет ситуацией, и он, и представители его команды смогли дать разъяснения по каждой теме. Надеюсь, все проблемные вопросы будут поэтапно решаться», — добавил Цуканов.

Главная задача региональных властей на данный момент — подготовка к сентябрьским выборам. «Необходимо обеспечить честность и прозрачность процедуры, чтобы каждый житель смог реализовать свое право. А уже после выборов я наверняка приеду снова, подробнее познакомлюсь с тем, как обстоят дела не только в Тюмени, но и в Тобольске , и в других городах, а также проанализируем как полпредство может помочь в развитии территорий и различных отраслей и в улучшении качества жизни», — подытожил полпред президента в УрФО.

Фото пресс-службы правительства Тюменской области