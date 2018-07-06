На российской военной базе в Армении стартовало тактико-специальное учение с медицинскими подразделениями

К учению привлечено более 100 военнослужащих из числа штатных и внештатных санитарных инструкторов, санитаров-стрелков и фельдшеров, задействовано более 30 единиц военной специальной техники, в том числе вертолеты авиабазы Эребуни.

На российской военной базе в Армении на полигоне Камхуд стартовало тактико-специальное учение с медицинскими подразделениями. В рамках учебного мероприятия офицеры филиала военного клинического госпиталя оценят готовность личного состава медицинских подразделений и санитарных инструкторов к оказанию первой медицинской помощи.

Медики отрабатывают вопросы, связанные с определением показаний к проведению сердечно-лёгочной реанимации, непрямого (закрытого) массажа сердца, искусственной вентиляции лёгких, наложением различных типов повязок, обработкой ожогов и выведением пострадавших из обмороков после долгого нахождения на открытом солнце.

Обучение вновь прибывших военнослужащих проводится на базе развернутого полевого медицинского пункта соединения с применением медицинской военной техники, вертолетов Ми-8МТШ, оборудования и современных средств помощи.

К учению привлечено более 100 военнослужащих из числа штатных и внештатных санитарных инструкторов, санитаров-стрелков и фельдшеров, задействовано более 30 единиц военной специальной техники, в том числе вертолеты армейской авиации авиабазы Эребуни.