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Никонов: торговый конфликт между КНР и США может быть выгоден России
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Никонов: торговый конфликт между КНР и США может быть выгоден России 

Парламентская газета 6 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Американо-китайский торговый конфликт может поспособствовать наращиванию торговли между Россией и Китаем. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
«Сегодня, 6 июля, началась американо-китайская торговая война. Трамп ввёл пошлины на большую группу товаров». Судя по тому, что я слышал в последние дни в Китае, Пекин настроен крайне решительно — «никаких уступок агрессору»», — написал парламентарий в Facebook.
Он напомнил, что китайские контрмеры не заставили себя ждать. При этом, по словам Никонова, Пекин уверен в своих силах: в настоящее время Китай является крупнейшей экономикой и главным торговым партнёром почти для каждой страны мира.
«Для нас конфликт даже в плюс. Есть все шансы нарастить торговлю между Россией и Китаем», — заключил депутат.
Торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином начался в июне. Тогда Соединённые Штаты объявили о введении пошлины в 25 процентов на ввоз товаров из КНР, объём которых составляет 50 миллиардов долларов в год. Эти меры вступили в силу 6 июля.
В свою очередь, Китай тоже сообщил о введении 25-процентных тарифов. Они распространятся на 659 наименований товаров из США и их сумма также составляет 50 миллиардов долларов. С 6 июля пошлины были введены только в отношении 545 наименований, объёмом 34 миллиарда долларов.
В минкоммерции КНР обвинили власти США в развязывании «крупнейшей торговой войны в истории». В министерстве отметили, что Китай вынужден принять ответные меры, но не планирует «наносить удар первым». Министерство коммерции намерено уведомить ВТО о сложившейся ситуации.
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