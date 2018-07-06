Никонов: торговый конфликт между КНР и США может быть выгоден России

«Сегодня, 6 июля, началась американо-китайская торговая война. Трамп ввёл пошлины на большую группу товаров». Судя по тому, что я слышал в последние дни в Китае, Пекин настроен крайне решительно — «никаких уступок агрессору»», — написал парламентарий в Facebook.

Он напомнил, что китайские контрмеры не заставили себя ждать. При этом, по словам Никонова, Пекин уверен в своих силах: в настоящее время Китай является крупнейшей экономикой и главным торговым партнёром почти для каждой страны мира.

«Для нас конфликт даже в плюс. Есть все шансы нарастить торговлю между Россией и Китаем», — заключил депутат.

Торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином начался в июне. Тогда Соединённые Штаты объявили о введении пошлины в 25 процентов на ввоз товаров из КНР, объём которых составляет 50 миллиардов долларов в год. Эти меры вступили в силу 6 июля.

В свою очередь, Китай тоже сообщил о введении 25-процентных тарифов. Они распространятся на 659 наименований товаров из США и их сумма также составляет 50 миллиардов долларов. С 6 июля пошлины были введены только в отношении 545 наименований, объёмом 34 миллиарда долларов.