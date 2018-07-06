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Гатилов: после ухода США из СПЧ ООН атмосфера стала более конструктивной
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Гатилов: после ухода США из СПЧ ООН атмосфера стала более конструктивной 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
ЖЕНЕВА, 6 июля. /ТАСС/. Рабочая атмосфера в Совете ООН по правам человека (СПЧ) после ухода из него США стала более конструктивной, уменьшилась политизация. Об этом журналистам заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
Отвечая на вопрос о том, сказался ли на работе завершившейся в пятницу 38-й сессии СПЧ уход из Совета США, он сказал: «Сказался, и, по нашей оценке, в лучшую сторону». «Атмосфера в Совете стала существенно более конструктивной, снизился уровень политизации и конфронтационной риторики», — отметил дипломат.
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