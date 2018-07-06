Гатилов: после ухода США из СПЧ ООН атмосфера стала более конструктивной

ЖЕНЕВА, 6 июля. / ТАСС /. Рабочая атмосфера в Совете ООН по правам человека (СПЧ) после ухода из него США стала более конструктивной, уменьшилась политизация. Об этом журналистам заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов

Отвечая на вопрос о том, сказался ли на работе завершившейся в пятницу 38-й сессии СПЧ уход из Совета США, он сказал: «Сказался, и, по нашей оценке, в лучшую сторону». «Атмосфера в Совете стала существенно более конструктивной, снизился уровень политизации и конфронтационной риторики», — отметил дипломат.