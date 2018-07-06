Ещё
В Турции арестовали двух британцев за связь с РПК, сообщили СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Турции арестовали двух британцев за связь с РПК, сообщили СМИ 

РИА Новости 6 июля 2018
АНКАРА, 6 июл — РИА Новости, Алёна Палажченко. Двое подданных Великобритании иракского происхождения арестованы после задержания в аэропорту Даламан провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщает в пятницу газета Yeni Safak.
Братья Айман Барзан и Хариам Барзан, которые прибыли в Турцию из-за границы, вызвали подозрение у полицейских в аэропорту и были задержаны. Специалисты проверили их телефоны и посты в социальных сетях, обнаружив там доказательства связи британцев с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
После допроса суд санкционировал их арест.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло13
Савченко избили в Киеве28
В московском метро произошло самоубийство92
Москва ушла под воду7
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал12
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение