В Турции арестовали двух британцев за связь с РПК, сообщили СМИ

Братья Айман Барзан и Хариам Барзан, которые прибыли в Турцию из-за границы, вызвали подозрение у полицейских в аэропорту и были задержаны. Специалисты проверили их телефоны и посты в социальных сетях, обнаружив там доказательства связи британцев с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

После допроса суд санкционировал их арест.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.