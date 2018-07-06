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Акимов: новое повышение пошлин на импорт в США не скажется на бизнес-планах
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Акимов: новое повышение пошлин на импорт в США не скажется на бизнес-планах 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Решение по повышению ставок импортных пошлин на оптоволокно никак не повлияет на реализацию наших технологических планов, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности.
Россия в качестве ответной меры ввела дополнительные пошлины в размере от 25 до 40% на ряд американских товаров, аналоги которых производятся в РФ, в частности на оптоволокно, сообщало Минэкономразвития.
"Эти решения никак не повлияют на реализацию наших технологических планов и планов по развертыванию ШПД, это абсолютно точно. Рынок оптоволокна очень гибкий, мы имеем все производственные возможности закрыть все наши потребности", — ответил он на соответствующий вопрос.
Вице-премьер уточнил, что на ценах это тоже никак не скажется.
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