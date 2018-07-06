Акимов: новое повышение пошлин на импорт в США не скажется на бизнес-планах

МОСКВА , 6 июл — РИА Новости . Решение по повышению ставок импортных пошлин на оптоволокно никак не повлияет на реализацию наших технологических планов, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности.

Россия в качестве ответной меры ввела дополнительные пошлины в размере от 25 до 40% на ряд американских товаров, аналоги которых производятся в РФ, в частности на оптоволокно, сообщало Минэкономразвития

"Эти решения никак не повлияют на реализацию наших технологических планов и планов по развертыванию ШПД, это абсолютно точно. Рынок оптоволокна очень гибкий, мы имеем все производственные возможности закрыть все наши потребности", — ответил он на соответствующий вопрос.

Вице-премьер уточнил, что на ценах это тоже никак не скажется.